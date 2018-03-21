РИАМО - 21 мар. В Москве в сентябре коммерческие перевозчики откроют пять новых маршрутов наземного транспорта, всего в 2018 году в столице появятся 28 новых маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С начала сентября в Москве заработают пять новых маршрутов коммерческих перевозчиков, которые дополнят существующие в разных районах города. Автобусы смогут перевозить более 5 тысяч пассажиров в сутки. На маршрутах №333, №580, №551к, №456к и №324 будут работать частные компании «Транспорт 21 век» и «Гортакси». Эти перевозчики победили в открытых аукционах, по итогам которых заключили с городом государственные контракты», - отмечается в сообщении.

Как подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новые маршруты коммерческих перевозчиков помогут разгрузить наиболее популярные у москвичей направления и сделать поездки удобнее и быстрее.

Маршрут №333, который следует от улицы Федосьино до станции метро «Юго-Западная», это укороченная экспрессная версия маршрута № 330. Маршрут №580 (платформа «Чухлинка» - Самаркандский бульвар) позволит совместить два маршрута: №51 к и №410. Маршрут №551к – это укороченная версия маршрута №550. Автобусы проследуют от Ветеринарной академии до больницы имени Семашко.

Маршрут №456к – укороченная версия маршрутов №904 и №456. Он проследует от остановки «8 микрорайон Митина» до остановки «Улица Серегина». Маршрут №324 станция метро «Парк Победы» – 2-й Мосфильмовский переулок - продленный вариант маршрута №320 Киевский вокзал – 2-й Мосфильмовский переулок.

«Автобусы разной вместимости будут распределены в зависимости от их загруженности. Так, на одном новом маршруте будут курсировать автобусы большой вместимости, на другом – средней, и еще три маршрута будут отданы на обслуживание транспорту малой вместимости», – сообщил он.

Всего в 2018 году запланирован выход 29 новых маршрутов. По остальным 24 конкурсы объявлены, но еще не проведены. Часть из них будут курсировать до социальных объектов – поликлиник и центров госуслуг. Еще 13 маршрутов появятся в ТиНАО – они будут перевозить пассажиров до железнодорожных станций и станций метро. Остальные маршруты создадут для жителей дополнительные транспортные связи.