РИАМО - 21 мар. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» планирует отреставрировать усадьбу Федора Достоевского в подмосковной деревне Даровое к 2021 году, когда будет отмечаться 200-летие со дня рождения писателя, сообщил в интервью РИАМО директор музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев.

Музей-усадьба Достоевского находится в деревне Даровое городского округа Зарайск. В этом имении будущий писатель провел свои детские годы. В усадьбе частично сохранились парк, фруктовый сад, пруд. Экспозиция музея расположена в деревянном флигеле, в нее вошли копии писем и фотографий. Рядом с музеем также находится памятник Достоевскому.

«В 2021 году отмечается 200-летие Достоевского, и к этому времени нам необходимо воссоздать усадебный комплекс. К сожалению, усадьба очень плохо сохранилась, и мы готовим большой научный проект по ее реставрации, а также план комплектования экспозиции», - сказал Кондратьев.

По его словам, коллекцию музея-заповедника «Зарайский кремль» в этом году планируют пополнить в первую очередь за счет комплектования фондов усадьбы Достоевского.

«Планируем приобретать предметы, характерные для быта провинциального дворянства 20-30-х годов XIX века. Рассчитываем, что к 2021 году мы соберем внушительную коллекцию, которая позволит воссоздать мир усадьбы Достоевского», - добавил Кондратьев.

Помимо усадьбы Достоевского в деревне Даровое в музейный комплекс «Зарайский кремль» входят здание присутственных мест в кремле и мемориальный дом скульптора Анны Голубкиной в Зарайске.

Полную версию интервью читайте здесь>>