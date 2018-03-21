РИАМО - 21 мар. В Москве на Кутузовском проспекте недалеко от Третьего транспортного кольца сгорел автомобиль, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

«Автомобиль загорелся вблизи съезда с Третьего транспортного кольца на Кутузовском проспекте в Москве. В настоящее время возгорание ликвидировано, в результате произошедшего никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне вечером. Из-за возгорания было частично ограничено движение автотранспорта.