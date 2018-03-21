РИАМО - 21 мар. Пользователи сервиса «Яндекс.Такси» чаще всего добираются на машине до вокзалов и отелей, «Москвы-Сити», торгового центра «Авиапарк», а также в РУДН, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

«Аналитики «Яндекс.Такси» изучили данные о заказах в Москве и выяснили, куда в городе на такси ездят чаще всего. Список самых популярных пунктов назначения внутри МКАД выглядит так: Ленинградский вокзал, «Москва-Сити», Казанский вокзал, метро «Юго-Западная», ТРЦ «Авиапарк», бары и кафе Нового Арбата, Курский вокзал, метро «Речной вокзал», ТРЦ «Европейский», Павелецкий вокзал», - говорится в сообщении.

Если по получившимся топам набросать усредненный портрет пользователя «Яндекс.Такси» в Москве, получится, что он либо работает в «Москва-Сити», либо пока учится — в РУДН. За покупками отправляется в «Авиапарк», развлекается на Новом Арбате. Еще он, наверное, много ездит в Петербург — во всяком случае из всех вокзалов чаще всего берет такси до Ленинградского.

В дополнение к самым популярным аналитики определили места, в которые в 2017 году стали ездить заметно чаще по сравнению с 2016-м.

«В Москве на такси ездят не только на работу, но и на учебу. В 2016 году машину до вуза чаще всех брали студенты МГИМО, в 2017 м — учащиеся РУДН», - добавляется в сообщении.

Время от времени в городе появляются новые точки притяжения — места, которые начинают привлекать много людей, при том, что раньше в них почти не ездили. Если судить по числу заказов и оставаться в рамках выбранных категорий, главными новыми местами по итогам 2017 года стали станция метро «Раменки», БЦ «Оружейный», гостиница «Азимут Смоленская» и ТРЦ «Хорошо!».

Среди мест, куда часто ездят на такси, есть и такие, которые не попадают ни в одну из выбранных категорий. Самые популярные из них это ВДНХ, парк Горького, «Арма», Экспоцентр на Краснопресненской набережной и причал «Рэдиссон Ройал».