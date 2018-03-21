РИАМО - 21 мар. Неизвестный похитил 15 тысяч евро из сумки мужчины в выставочном центре на Краснопресненской набережной в Москве, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 20 марта в полицию мужчины 1968 года рождения поступило сообщение о краже по адресу: Краснопресненская набережная, дом 14.

«Установлено, что неизвестный, находясь по указанному адресу, совершил кражу принадлежащих мужчине 15 тысяч евро из находившейся при нем сумки, после чего скрылся», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.