РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В среду в микрорайоне Климовск Подольска горячую воду отключили в восьми многоквартирных домах из-за ремонтных работ, воды не будет до 17:00 среды, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«По информации управляющей компании МУП «СЕЗ», сегодня (21 марта – ред.) с 9:00 до 17:00 не будет горячей воды в микрорайоне Климовск в связи с ремонтными работами по замене участка теплотрассы. Воды не будет по следующим адресам: улица Первомайская, в домах №№1, 3; проспект 50-летия Октября, в домах №№24А и 26А; Южный переулок, в доме №7; Южный поселок, в домах №№4, 5 и 7», – говорится в сообщении.

Помимо этого, из-за ремонтных работ могут возникнуть перебои в подаче холодной воды в квартирах верхних этажей на улице Первомайская, в домах №№1 и 3, а также на проспекте 50-летия Октября, в домах №№24А и 26А.