РИАМО - 21 мар. В Москве утвердили проект планировки головных объектов водоотведения административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 15 марта 2018 года одобрила проект планировки территории линейного объекта - головных объектов водоотведения административно-делового центра (АДЦ) в поселке Коммунарка (1 очередь) (ТиНАО, поселение Сосенское)», - отмечается в сообщении.

Проект планировки охватывает территорию в 18,2 гектара. Документом предусматривается строительство канализационной насосной станции АДЦ в поселке Коммунарка с отводящими напорными канализационными коллекторами протяженностью 2,3 километра, подводящей самотечной канализацией длиной 900 метров. Кроме того, запланировано строительство аварийно-регулирующего резервуара (АРР) на территории существующей КНС «Коммунарка», а также прокладка коммуникаций для инженерного обеспечения объекта. Так, будет проведен волоконно-оптический кабель связи длиной 2,7 километра.

Трасса проектируемых напорных канализационных коллекторов пройдет по территории квартала малоэтажных жилых домов в поселке Коммунарка, далее до пересечения с улицей Сосенский Стан, затем она пересечет Фитаревскую улицу и будет врезана в проектируемую камеру на канализационных сетях недалеко от улицы Александры Монаховой. Трассы проектируемых коммуникаций пройдут по проезжей части, тротуарам и газону.

Проект планировки территории разработан за счет средств городского бюджета.

Общая площадь административно-делового центра составит 550 гектаров. На его территории расположится здание префектуры Троицкого и Новомосковского округов. Всего же здесь построят около 5 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 1,6 миллиона «квадратов» жилья для 36 тысяч горожан. Также будет создано более 76 тысяч рабочих мест. Кроме того, в рамках реализации проекта планируется построить два транспортно-пересадочных узла.