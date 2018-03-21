РИАМО - 21 мар. Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Владимира Грабаря готовит выставку в Москве, где в том числе представят более десяти экспонатов из Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль», сообщил в интервью РИАМО директор музея Кирилл Кондратьев.

«В реставрации музейных предметов нам помогает Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Владимира Грабаря (ВХНРЦ). Нам очень приятно, что в этом году 100 лет исполняется не только нашему музею, но и ВХНРЦ. Специалисты центра готовят большой выставочный проект в Москве, где представят более десяти предметов из нашей коллекции в качестве образцов своей реставрационной работы», - сказал Кондратьев.

По его словам, многим предметам из запасников музея Зарайского кремля необходимо вернуть экспозиционный вид. Уже отреставрированы несколько десятков предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

«Собрание основного фонда музея насчитывает более 48 тысяч единиц хранения основного фонда и более 200 тысяч единиц – научно-вспомогательного. Фонд хранения определяется в зависимости от музейной ценности предмета и никак не отражается на экспозиционной работе или доступе к нему граждан», - добавил Кондратьев.

Он отметил, что коллекцию экспонатов собирали в течении 100 лет, она включает предметы из подмосковных усадеб и городских домов. В советские времена коллекция пополнялась за счет государственного музейного фонда и частных пожертвований. Большой вклад внес Институт археологии Российской академии наук (РАН) после археологического изучения Зарайской верхнепалеолитической стоянки, которой посвящен один из залов экспозиции музея-заповедника.

«На центральной витрине представлены две статуэтки «палеолитических Венер» и признанный шедевр палеолитического искусства – статуэтка бизона из бивня мамонта, сделанная около 20 тысяч лет назад. Аналогов знаменитой статуэтке в мире практически нет», - добавил Кондратьев.

Он подчеркнул, что статуэтка бизона в 2013 году стала одним из ключевых экспонатов большой международной выставки «Искусство ледникового периода: зарождение современного разума», которая проходила в Британском музее в Лондоне. В настоящий момент статуэтка хранится в Зарайском музее.

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» - один из крупнейших музеев юго-востока Подмосковья. В собрание музея входят коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая. Зарайский кремль - единственный полностью сохранившийся в Подмосковье кремль XVI века, возле которого обнаружена уникальная верхнепалеолитическая стоянка.

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