РИАМО - 21 мар. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в среду задержали и отменили 37 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержаны семь рейсов. В «Домодедове» пять рейсов задержали, еще 22 отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали три рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде кратковременного снега, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 2 градуса.