РИАМО - 21 мар. Порядка 90 миллионов рублей выделено на реставрацию Зарайского кремля и проведение раскопок у его стен в текущем году, сообщил в интервью РИАМО директор Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев.

«В общей сложности с 2014 года на реставрацию потрачено свыше 150 миллионов рублей. Объем финансирования на этот год – около 90 миллионов рублей. Средства выделяет правительство Московской области в рамках программы «Культура Подмосковья», - сказал Кондратьев.

По его словам, в этом году запланированы комплексные работы по реставрации западной стороны кремля, а также проведение раскопок у стен.

«Выяснилось, что к стенам Зарайского кремля вплотную примыкает очень серьезный культурный слой палеолита. Реставрация кремля подразумевает земляные работы и не может далее осуществляться без археологов. Они должны сначала изучить и извлечь все ценное из культурного слоя, чтобы потом можно было приступить к реставрационным работам», - пояснил Кондратьев.

Он добавил, что уже завершилась реставрация Спасской, Кабацкой (Наугольной), Тайницкой башен и участков стен между ними. В серьезном укреплении нуждается Богоявленская (Егорьевская) проездная башня кремля.

По словам Кондратьева, процесс реставрации предполагает выявление каких-либо новых особенностей и сложных мест, скрытых в результате проведенных ранее работ.

«Когда мы начали восстанавливать боевой ход кремля, который представляет собой проход по стенам, защищенный зубцами с бойницами, выяснилось, что под кирпичом XX века сохранилась кладка, которую можно отнести к XIX веку. Из-за этого небольшого открытия проект пришлось скорректировать», - отметил директор музея-заповедника.

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» - один из крупнейших музеев юго-востока Подмосковья. В собрание музея входят коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая. Зарайский кремль - единственный полностью сохранившийся в Подмосковье кремль XVI века, возле которого обнаружена уникальная верхнепалеолитическая стоянка.

Полную версию интервью читайте здесь>>