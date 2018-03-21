РИАМО - 21 мар. Две женщины под видом социальных работников похитили у 88-летнего жителя столицы 1,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 20 марта в полицию от пенсионера 1930 года рождения, проживающего в переулке Васнецова, поступило сообщение о краже по месту жительства.

«Установлено, что в квартиру вошли две неизвестные женщины, которые представились сотрудниками социальной защиты населения, и совершили кражу принадлежащих мужчине 1,2 миллиона рублей, после чего скрылись», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.