РИАМО - 21 мар. Подразделения службы безопасности «Почты России» и сотрудники полиции задержали с поличным преступную группу, причастную к краже нескольких сотен международных почтовых отправлений, в том числе обнаруженных в районе Чертаново Москвы в марте 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы «Почта России».

«Для задержания всех участников преступной группы сотрудники службы безопасности «Почты России» организовали круглосуточное наблюдение за действиями подозреваемых, их контактами, и перемещениями. При очередной попытке кражи отправлений все соучастники преступной группы были задержаны с поличным и переданы сотрудникам правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

В настоящее время данные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей и в дальнейшем будут уволены.

Преступная группа состояла из трех работников одного из сортировочных центров столицы и двух водителей сторонней грузовой компании, оказывающей предприятию транспортные услуги на основании договора. Кражи совершались по заранее определенному сценарию.

«Операторы отбирали и формировали в отдельный контейнер наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику. В дальнейшем их пособники по поддельной накладной вывозили контейнер за пределы сортировочного центра, перегружали в частный автомобиль и реализовывали награбленное», - уточняется в материале.

Как отметил гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, после обнаружения в районе Чертаново оболочек почтовых отправлений он взял расследование данной ситуации под личный контроль.

«Мы детально расследовали данное происшествие и установили всех подозреваемых. Наша первоочередная задача – пресекать любые попытки воровства среди сотрудников и добиваться заслуженного наказания для виновных лиц», - пояснил Подгузов.

Он добавил, что службой безопасности «Почты России» реализуется целый комплекс мероприятий, направленный на предупреждение преступлений: это и установка дополнительных камер видеонаблюдения, и расширение штата сотрудников службы безопасности на ключевых сортировочных объектах, и другие мероприятия.

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», - подчеркивается в сообщении.

Злоумышленники дают признательные показания по фактам совершенных преступлений, устанавливается общий ущерб от их деятельности.

«Адресатам похищенных почтовых отправлений будет возмещен ущерб в соответствии с законом «О почтовой связи». По вопросам, связанным с оказанием услуг, можно обратиться по телефону: 8-800-2005-888», - заключается в сообщении.