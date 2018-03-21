РИАМО - 21 мар. В деревне Бабенки на территории новой Москвы произошел пожар в частном доме, при этом пострадал один человек, сообщается на сайте главка МЧС России по столице.

По данным на сайте, 20 марта в 23:29 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу: деревня Бабенки поселения Вороновское.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение частного дома по всей площади. Один человек пострадал», - говорится в сообщении.

В 00:29 среды пожарные локализовали возгорание, а в 00:39 – ликвидировали на площади 60 квадратных метров.