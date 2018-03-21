РИАМО - 21 мар. Подмосковные полицейские изъяли из незаконного оборота около 1,5 килограммов спайса, которые перевозила 24-летняя девушка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на пересечении Расторгуевского шоссе и Спасского проезда в городе Видное был остановлен автомобиль, в котором находилась 24-летняя пассажирка, подозреваемая в сбыте наркотических средств.

«В ходе личного досмотра правонарушительницы полицейскими обнаружено и изъято шесть полимерных пакетов с растительным и порошкообразным веществом внутри. Установлено, что изъятое является наркотическим средством спайсом, общей массой около 1,5 килограммов», - сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.

«Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавила Петрова.