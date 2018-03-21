РИАМО - 21 мар. На станции столичного метро «Динамо» ехавшему на эскалаторе мужчине стало плохо и он упал, из-за этого эскалатор остановили, передает корреспондент РИАМО.

Инцидент произошел утром в среду. На спуске с эскалатора упал прилично одетый мужчина в возрасте около 50-55 лет. Диспетчер остановил эскалатор и попросил пассажиров передвигаться самостоятельно, соблюдая осторожность.

Около упавшего собрались несколько пассажиров, которые помогали ему встать. Самостоятельно мужчина подняться не мог, при этом видимых травм у него не было. Происшествие не привело к серьезной давке.