РИАМО - 21 мар. На всех станциях Московского метрополитена и Московского центрального кольца, а также на прилегающих к ним территориях с 22 марта появятся более 1 тысячи информационных плакатов о временном закрытии станций «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии подземки, говорится в сообщении пресс-службы метро.

«На печатных материалах будут отмечены схемы маршрутов компенсационных автобусов: КМ1 «Метро «Выхино» – Метро «Жулебино» с остановкой у станции «Лермонтовский проспект» и КМ2 «Метро «Кузьминки» – Метро «Котельники» с остановкой у станции «Жулебино». Кроме того, на них отобразят информацию о движении пригородных электропоездов, которые с 24 по 30 марта не будут останавливаться на станции «Выхино», - говорится в сообщении.

Временное закрытие трех станций связано с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном «Выхино» – «Лермонтовский проспект».

В соответствии со строительными нормами, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов.

Новая Кожуховская линия метро пройдет от станции «Нижегородская» до станции «Некрасовка» через семь районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также через подмосковные Люберцы. Новая линия существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии метро.