РИАМО – 21 мар. В подмосковном Красногорске 25 марта наградят участников и победителей фестиваля «Театральная весна-2018», в рамках закрытия фестиваля покажут спектакль «Ваня и крокодил», говорится в сообщении пресс-службы Московской областной филармонии.

«Двадцать пятого марта в ДК «Подмосковье» (город Красногорск) Московская областная филармония представит премьеру музыкального спектакля для детей и взрослых «Ваня и крокодил» по сказкам Корнея Чуковского. <…>. Показ спектакля «Ваня и крокодил» завершит XX фестиваль театральных коллективов городского округа Красногорск «Театральная весна-2018», который проходит с 10 по 25 марта», - говорится в сообщении.

В 16:00 состоится награждение участников и победителей фестиваля, после которого зрители увидят интересное, динамичное игровое действо в постановке Олеси Невмержицкой. Вход на мероприятия фестиваля свободный.

Музыка к спектаклю «Ваня и крокодил» написана известным композитором Григорием Ауэрбахом. В его творческом багаже музыка более чем к шестидесяти театральным постановкам, четырем художественным фильмам, одному полнометражному мультфильму, нескольким телевизионным программам. Музыкальная сказка «Ваня и крокодил» была поставлена в 2010 году в театре Et Cetera.

Сейчас это произведение прозвучит на подмосковной сцене в оригинальной аранжировке. Сочинение исполнит Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры», а также солисты Влад Ташбулатов, Елизавета Антонова, Вадим Судариков и группа «Акапелла Экспресс». Музыкальный руководитель спектакля – Денис Забавский.

«Будучи и веселой, и драматичной, музыка будет интересна и увлекательна для юного зрителя. Этот спектакль, пожалуй, может стать самым удачным первым опытом для ребенка при знакомстве с таким серьезным жанром, как опера. Буквально все основные оперные формы представлены здесь во всем многообразии! Сохраняя свой классический облик, они преподносятся настолько простым языком, что слушатель, впервые столкнувшийся с оперным жанром, будь ему три года или тридцать лет, останется верен музыкальному театру всю жизнь», - добавляется в материале.