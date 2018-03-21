РИАМО - 21 мар. Москвичи могут получить персональную рекомендацию по профилактическому осмотру на 2018 год с помощью новой функции в информационном сервисе «Навигатор московского здравоохранения», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В информационном сервисе «Навигатор московского здравоохранения» появилась новая функция. Теперь пользователи могут получить персональные рекомендации по профилактическому осмотру на 2018 год. При вводе года рождения и пола навигатор выдает информацию о том, какие обследования предстоит пройти в рамках первого этапа программы диспансеризации в этом году и что за болезни они позволяют выявить», - говорится в сообщении.

Для каждого возраста и пола эти рекомендации разные, уточняется на сайте.

«Навигатор московского здравоохранения» работает на сайте департамента здравоохранения Москвы с июня 2017 года. С его помощью москвичи могут найти ближайшую поликлинику, больницу или аптеку. В навигаторе есть интерактивные сервисы, например, график мероприятий и дней открытых дверей в столичных клиниках, подробные статьи по вопросам получения медицинской помощи и многое другое.

«За время существования сервиса им воспользовались более 500 тысяч человек. Ежедневно в «Навигатор московского здравоохранения» заходят свыше 3 тысяч пользователей. Посетители приходят на этот ресурс целенаправленно — в поисках ответов на действительно интересующие их вопросы. В дальнейшем мы планируем расширить возможности навигатора. Многие из будущих улучшений будут реализованы по предложениям москвичей», — сказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Информация в сервисе «Навигатор московского здравоохранения» обновляется еженедельно. Сейчас на ресурсе размещено более 30 пошаговых практических инструкций — от процедуры прикрепления к поликлинике до организации лечения самых сложных заболеваний, а также более 60 авторских колонок, в которых ведущие врачи Москвы отвечают на популярные вопросы пациентов, дают советы по профилактике и лечению заболеваний.