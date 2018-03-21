РИАМО - 21 мар. Поезда следуют с увеличенными интервалами утром в среду на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена от станции «Киевская» до «Славянского бульвара», сообщается в Telegram-аккаунте столичной подземки.

«На участке Арбатско-Покровской линии от «Киевской» до «Славянского бульвара» поезда следуют с увеличенными интервалами. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется.

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