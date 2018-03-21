РИАМО - 21 мар. В Москве пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 25 марта, для 15 поездов изменится периодичность курсирования, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 25 марта. Для 15 поездов поменяется периодичность курсирования, а маршруты изменятся у 16 поездов. Кроме того, в связи с началом дачного сезона и ростом пассажиропотока на пригородных направлениях введут 20 дополнительных поездов», - говорится в сообщении.

На Павелецком направлении будет продлен маршрут следования четырех электричек. Маршруты поездов № 6351 Москва — Михнево (отправление в 07:10) и № 6352 Михнево — Москва (в 10:31) продлят до и от станции «Яганово» соответственно. Электрички № 6207 Москва — Ступино (в 14:50) и № 6210 Ступино — Москва (в 17:50) будут следовать дальше — до и от станции «Ожерелье» соответственно. Изменится периодичность курсирования трех поездов Павелецкого направления. Электрички № 6923 Столбовая — Яганово (отправление в 07:55) и № 6904 Яганово — Михнево (в 09:57) будут курсировать только в будние дни, а № 6925 Столбовая — Михнево (в 07:55) — только в выходные. Также на направлении назначат два поезда: № 6993 Москва — Яганово в 16:04 и № 6994 Яганово — Москва в 18:57.

На Савеловском направлении дополнительно введут пять поездов, курсирующих в выходные дни: № 6104 Москва — Большая Волга в 08:23, № 6109 Большая Волга — Москва в 11:57, № 6314 Москва — Савелово в 15:39, № 6321 Савелово — Москва в 18:10 и № 6634 Москва — Лобня в 13:20. На маршрутах всех экспрессов (кроме тех, которые следуют по направлению Москва — Большая Волга — Дубна) появится дополнительная остановка — «Окружная».

Изменится расписание и на Рижском направлении. Маршрут электрички № 6117 Москва — Румянцево (отправление в 18:00) по пятницам продлят до Волоколамска, поезд № 6217 Румянцево — Москва в 20:12 начнет отправляться по пятницам от станции «Нахабино». Маршрут экспресса № 6517 Москва — Нахабино (в 14:04) продлят до станции «Новоиерусалимская». Поезд № 6617 Москва — Нахабино в 17:40 начнет перевозить пассажиров ежедневно. Кроме того, на Рижском направлении назначают электричку № 6508 «Новоиерусалимская» — Москва (отправление в 15:59).

На Белорусском направлении дополнительно будут курсировать два поезда: № 6691 Можайск — Одинцово в 19:54 и № 6345 Москва — Одинцово в 13:11. Маршруты электричек № 6509 Москва — Голицыно (отправление в 11:19) и № 6261 Икша — Одинцово (в 17:18) продлят до Кубинки, а маршрут поезда № 6223 Икша — Кубинка-1 (в 13:13) сократят до станции «Голицыно». Также изменится график движения двух поездов. Электричка № 6607 Москва — Одинцово (в 13:47) будет перевозить пассажиров в выходные дни, № 6236 Голицыно — Лобня (в 11:25) — в рабочие. В выходные в 11:59 начнет следовать поезд № 6278 Голицыно — Бескудниково.

На Киевском направлении изменится расписание двух поездов. Электрички № 6532 Апрелевка — Москва (отправление в 16:13) и № 6111/6112 Калуга-1 — Москва (в 14:11) будут ходить только в рабочие дни. На направлении назначат четыре поезда: № 6491 Москва — Кресты (в 11:19), № 6492 Кресты — Москва (в 15:17), № 6384 Малоярославец — Москва (в 15:21), № 6113/6114 Калуга-1 — Москва (в 17:37). Помимо этого, маршрут поезда № 6583 Москва — Апрелевка (в 12:05) продлят до станции «Малоярославец».

Шесть дополнительных поездов появятся на Казанском направлении: № 7393 Куровская — Москва в 07:15 (по субботам), № 7396 Москва — Шатура в 09:00 (по субботам), № 6365 Егорьевск — Воскресенск в 17:26, № 6366 Воскресенск — Егорьевск в 16:44, № 6752 Москва — Шиферная в 07:11, № 6759 Шиферная — Москва в 10:15. Также на направлении изменятся маршруты и график движения трех поездов. Электричка № 6827 Куровская — Москва в 13:09 теперь будет ежедневно отправляться от станции «Черусти». Вместо поезда № 6018 Рыбное — Рязань-1 (отправление в 13:49) в выходные дни начнет курсировать поезд с удлиненным маршрутом № 6016 Голутвин — Рязань-1 (в 12:39), вместо электрички № 6009 Рязань-1 — Рыбное (в 09:07) в выходные дни — поезд № 6007 Рязань-1 — Голутвин (в 10:19).

Маршрут электрички № 6806 Москва — Куровская (отправление в 07:05) продлят до станции Черусти. Поезда № 6509 Платформа 47-й километр — Москва (в 05:46) и № 6554 Москва — Платформа 47-й километр (в 12:45) начнут перевозить пассажиров ежедневно.