РИАМО - 21 мар. В восьми городах России, включая Москву, к чемпионату мира по футболу 2018 года в автопарке каршеринга «Делимобиль» появится до 1 тысячи новых машин, сообщил РИАМО генеральный директор компании Леонид Сысоев.

«Мы планируем увеличить парк автомобилей к чемпионату мира по футболу до 1 тысячи с равномерным распределением по городам, в которых мы присутствуем», - сказал Сысоев.

Он добавил, что в настоящее время каршеринг «Делимобиль» представлен в восьми городах, включая Москву.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс.Драйв» и Carenda.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».