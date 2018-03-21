РИАМО - 21 мар. Около 250 тысяч книг могут скачать москвичи в городской электронной библиотеке с помощью мобильного приложения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Библиотеки совместно с городским департаментом культуры открыли для читателей онлайн-доступ к электронной базе изданий. Чтобы скачать электронную книгу, необходимо завести годовой именной аккаунт «ЛитРес: Библиотека», обратившись в читальню, и установить приложение «ЛитРес», - говорится в сообщении.

Как пояснила генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева, в электронной библиотеке представлено порядка 250 тысяч произведений.

«В базе есть художественная литература, отечественная и зарубежная классическая проза, издания, посвященные искусству и литературе. Доступны аудиокниги. Еще один важный плюс электронной библиотеки — появление новинок практически одновременно с запуском продаж бумажных книг», - отметила Рогачева.

Электронная книга выдается пользователю на две недели, в течение этого времени она будет недоступна для других читателей. По окончании срока произведение пропадет из списка книг в приложении пользователя и вернется в список доступной литературы. Самые популярные книги будут представлены в электронном хранилище в нескольких экземплярах. Фонд будет постоянно пополняться популярной среди читателей литературой и знаковыми новинками.

«Завести аккаунт в электронной библиотеке можно будет на Московском культурном форуме, который пройдет в «Манеже» с 23 по 25 марта, там же можно оформить читательский билет», — добавила Рогачева.

В библиотеках Москвы можно бесплатно почитать в электронном виде и профессиональную периодику. Посетители могут найти узкоспециализированные научные и деловые издания. Электронный доступ открыли более чем к 40 изданиям, в том числе различным справочникам.