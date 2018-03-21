РИАМО - 21 мар. Экологическая акция «Час Земли», которая состоится 24 марта, пройдет в 14 столичных парках, москвичей ждут различные мероприятия и подарки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В экологической акции «Час Земли», которая пройдет 24 марта, примет участие 14 московских парков. Основной площадкой проведения акции станет «Зарядье», - говорится в сообщении.

В Парке Горького на один час будет выключена подсветка главного входа. В «Сокольниках» временно перестанет работать освещение входной группы, аллеи арок, Фонтанной и Фестивальной площадей, а также Собачьего, Золотого и Оленьего прудов. В Измайловском парке отключится подсветка большого и малого колес обозрения, входных групп и других световых элементов.

Парк Победы на Поклонной горе перестанет освещать памятные стелы фронтам и флотам Великой Отечественной войны на главной аллее. Бабушкинский парк и Московский зоопарк выключат подсветку входных групп. В усадьбе Воронцово, Лианозовском парке, парке «Фили» и в других парках отключат декоративное освещение. В кафе усадьбы Воронцово во время «Часа Земли» будет выступать гитарист при свечах.

«Москва принимает участие в акции «Час Земли» в десятый раз. В этом году в парках с 20:30 до 21:30 отключат декоративную подсветку, иллюминацию и освещение входных групп», - сообщил представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

Рядом с павильоном «Купол» в парке «Зарядье» будет организована основная площадка акции. С 19:00 здесь начнут выступать диджеи и аниматоры. Гостям подарят флажки и светонакопительные браслеты. В 20:30 выключат подсветку парка.

Впервые Москва присоединилась к международной экологической акции «Час Земли» в 2009 году. В 2013 году была впервые отключена подсветка Московского Кремля и еще более 100 зданий. В 2014 году акция охватила около 400 зданий, в 2015 году – более 800, а в 2016 году – уже 1,5 тысячи.

В 2017 году в акции «Час Земли» приняли участие 184 страны. Москвичи поддержали акцию велопробегом и флешмобами. К ней присоединилось 14 парков. Также на время оказались без подсветки порядка 1,7 тысячи зданий. Среди них храм Христа Спасителя, стадион в «Лужниках», дома на Новом Арбате, Останкинская телебашня и другие.

В этом году в «Час Земли» вновь будет отключена архитектурно-художественная подсветка рекламных конструкций, известных зданий и других городских объектов. Выключить на это время часть электроприборов и погасить свет предлагается и горожанам. Главные цели акции – привлечение внимания к проблемам окружающей среды и напоминание о необходимости разумного потребления электроэнергии и других ресурсов.