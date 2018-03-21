РИАМО - 21 мар. В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали около 20 возгораний, для тушения пожаров привлекли более 150 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 18. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 158 человек, 45 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали десять раз, при этом были спасены десять человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В среду сжигание порубочных остатков запланировано в 266 местах на территории 13 муниципальных образований Подмосковья.