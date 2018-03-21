РИАМО - 21 мар. В среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде кратковременного снега, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

«Днем в Москве и Подмосковье облачно, во второй половине дня кратковременный снег. Максимальная температура воздуха в столице около 0 градусов, по области - минус 3 - плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Также ожидается ветер северного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 53%. Атмосферное давление изменится незначительно.

На сайте отмечается, что за минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ осадки не зафиксированы. Минимальная ночная температура воздуха в столице была минус 3,8 градуса, разброс температур по всему региону составил от минус 0,8 градуса на Балчуге в Москве до минус 9,1 градуса в Черустях.