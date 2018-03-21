РИАМО - 21 мар. В Московском зоопарке организуют персональную выставку произведений выдающегося художника и скульптора, народного художника СССР и РФ, посла доброй воли ЮНЕСКО, президента Российской академии художеств Зураба Церетели, выставка откроется в среду и продлится два месяца, сообщается на сайте столичного зоосада.

«Выставка, получившая символичное название «Весна в зоопарке», будет экспонироваться в «Доме Клюева» – памятнике исторического и архитектурного наследия, расположенном на территории зоопарка. В экспозиции представлено 13 полотен Церетели, каждое из которых посвящено весне, пробуждению природы и животным», - говорится в сообщении.

Торжественная презентация выставки «Весна в зоопарке», на которой будет присутствовать сам художник, а также руководство зоопарка, пройдет 20 марта. Выставка будет открыта для посетителей с 21 марта по 21 мая 2018 года.

«Московский зоопарк гордится соседством с Музеем-мастерской Зураба Церетели, а также многолетней дружбой с ее создателем. Работы Зураба Константиновича уникальны, без них невозможно представить современную Москву. Для нас большая честь открыть у себя выставку его картин. Уверена, что эта экспозиция понравится нашим посетителям и станет настоящим подарком для них в преддверии весны», – подчеркнула гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Церетели принимал непосредственное участие в реконструкции Московского зоопарка, начавшейся в 1990-х годах, и создал известную композицию «Дерево сказок», а также участвовал в проектировании и создании других объектов на его территории.