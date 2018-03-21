РИАМО - 21 мар. В 2018 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) станет еще более технологичным, досрочный период стартует в среду, в этом году участников экзамена ожидают небольшие изменения в технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования города Москвы.

На время проведения государственной итоговой аттестации в Москве будет организовано более 300 пунктов проведения экзаменов.

«21 марта 2018 года стартует досрочный период единого государственного экзамена. <…> Досрочный период проведения ЕГЭ продлится до 11 апреля, а основной период стартует уже 28 мая», - говорится в сообщении.

Как и в 2017 году, личные вещи, в том числе и уведомление на экзамен, участники ЕГЭ будут оставлять в специально отведенных местах до входа в пункт проведения экзаменов (ППЭ). На входе в ППЭ будут установлены рамки металлоискателей, и во всех аудиториях будет вестись видеонаблюдение.

При этом вводится и ряд нововведений, самое существенное изменение касается экзаменационных бланков и порядка их заполнения.

«С этого года бланки черно-белые и односторонние. Поэтому их необходимо заполнять с одной стороны. Если по какой-то причине участник экзамена заполнил бланки с обратной стороны, то эти записи не оцениваются», – отметил руководитель регионального центра обработки информации Андрей Постульгин.

Второе нововведение – это печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов. Процедура вскрытия конверта с индивидуальными комплектами с этого года больше не актуальна. Запечатанной в пакете будет находиться только одна флешка, то есть все экзаменационные материалы будут поступать в ППЭ на электронных носителях.

«Для этого сейчас во всех пунктах проведения экзамена поставлены новые принтеры, которые обеспечат печать экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ города Москвы в течение 12-15 минут для 15 участников экзамена», - пояснил Постульгин.

Кроме того, в 2018 году сканирование экзаменационных материалов будет проводиться в штабах ППЭ. Если раньше после проведения экзаменов работы участников доставлялись сотрудниками Специальной связи города Москвы на сканирование в Региональный центр обработки информации города Москвы, то в этом году сканирование всех экзаменационных материалов будет осуществляться в штабе ППЭ и передаваться в зашифрованном виде.

«В 2018 году все штабы оснащены высокоскоростными сканерами. Мы планируем, что сканирование экзаменационных материалов во всех штабах ППЭ завершится до 18:00 по Москве. Это существенно сократит время обработки материалов», - добавил Постульгин.

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.