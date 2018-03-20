РИАМО - 20 мар. Швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron и девелопер Capital Group разработали дизайн-концепцию многофункционального жилого комплекса на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода на набережной Тараса Шевченко в Москве, передает корреспондент РИАМО.

По словам сооснователя швейцарского архитектурного бюро Пьера де Мерона, на данной территории на колоннах высотой 35 метров планируют построить жилые корпуса. Площадь нового строительства составит порядка 100 тысяч квадратных метров, реконструкция затронет исторических площадей в 30 тысяч квадратных метров. В одном из зданий будет воссоздана пивоварня, в другом - культурно-досуговый центр.

«Для нас особенно важен этот проект тем, что сегодня архитекторы предлагают, как нам сохранить историческую ценность данного объекта, памятники. За последние 6 лет в городе отреставрировано 1007 памятников. Это колоссальная цифра. То, что наши коллеги подготовили проект, который полностью сохраняет и украшает историческое наследие, при этом делая очень неординарную красивую архитектуру, для города это будет украшение и достояние», - сказал мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что развитие данной территории даст дополнительную проницаемость. Сегодня Кутузовский проект оторван от набережной, чтобы до него дойти нужно делать большой круг.

«После реализации этого проекта у нас будет прямая связь с Кутузовским проспектом. Транспортная ситуация в целом улучшится, это очень важный и качественный проект. Спасибо компании, архитекторам, что они нашли время, возможность и желание работать в Москве. В Москве много неравнодушных людей, которым не безразлично, что в городе будет строиться», - сказал Хуснуллин.

Председатель Совета директоров Capital Group Павел Те отметил, что в процессе разработки концепции с партнерами компании, архитектурным бюро Herzog & de Meuron, специалисты ставили перед собой самые амбициозные задачи.

«Мы хотели, чтобы в будущем наш проект был визитной карточкой города Москвы, как в других городах - филармония в Гамбурге, Олимпийский стадион в Пекине, Галлерея «Тейт модерн» в Лондоне - все эти творения наших партнеров. Перед собой мы ставили три задачи: сохранение объектов исторического наследия, вторая - новое строительство и создание современной инфраструктуры, третье - закладка нового парка и новой набережной в центре Москвы», - сказал Те.

Как добавил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, столица после долгого периода времени стала получать серьезные международные награды, снова заметны архитектурно именно через качество проектов. К сожалению, даже в годы серьезных вложений инвестиций в недвижимость это не случалось. Много строилось и вкладывалось, но то, что собирало награды и более-менее заметно, практически в Москве не случилось на архитектурном поприще.

«Сейчас благодаря политике мэра, который заявил, что архитектура должна быть на первых ролях, а Москва в первых рядах среди городов, которые несут самую передовую технологию и культуру архитектуры в мире, это дает свои плоды», - сказал Кузнецов.