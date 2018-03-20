РИАМО - 20 мар. Председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы Сергей Керселян провел встречу рабочей группы по вопросу разработки закона «О пчеловодстве» о перспективах его принятия, документ могут подготовить до конца весенней сессии, говорится в сообщении регионального парламента.

По словам Керселяна, в 2017 году прошло первое заседание рабочей группы, на котором участники предложили ввести в закон такие положения, как сокращение расстояния от пасеки до других земельных участков, регулирование кочевых пасек, введение новых понятий в законодательство.

«Сегодня Московская областная дума представила доработанный с учетом итогов прошлого заседания законопроект и попросила участников рабочей группы высказать свое мнение по наиболее сложным для регулирования моментам», - говорится в сообщении.

Например, таким положением стал вопрос о регистрации пчелосемей.

«Сейчас члены рабочей группы предлагают ввести следующие сроки регистрации: обычные пасеки должны зарегистрироваться в течение месяца, а кочевые - в течение трех дней после размещения. Сделать это можно будет в упрощенном порядке – уведомительном», - отмечается в материале.

Дело в том, что более 10 тысяч пчелосемей в Московской области принадлежат частникам – долгие и сложные процедуры просто отпугнули бы их от исполнения требований закона. А кочевые пасеки редко задерживаются на одном месте больше недели-двух, поэтому их регистрация должна проходить в максимально сжатые сроки.

«Не регулировать же численность и передвижение пчелосемей опасно как для здоровья жителей Подмосковья, так и для окружающей среды: часто кочевые пчелы переносят опасные для насекомых и растений заболевания. Подать уведомление пасечники должны в местное сельхозуправление – регистрация будет проходить на уровне поселения. В уведомлении владелец пасеки должен будет указать сведения о ней и предоставить службе ветеринарно-санитарный паспорт.

Также участники рабочей группы обсудили вопрос определения понятия «мед» в законодательстве.

«Сегодня закон трактует мед как сырье, которое впоследствии можно использовать для различной цели. Между тем, по стандартам, закрепленным в ГОСТе, и по своему составу мед считается готовым продуктом, который используется для потребления. Медовый же продукт - тот самый, для приготовления которого, в теории, используется мед, - может не иметь с ним ничего общего и даже не содержать его в своем состав», - добавляется в сообщении.

По мнению экспертов и пчеловодов, такие понятие как «мед» и «медовый продукт» нужно четко разграничить. Для этого в областном законе будет введено определение «меда», а «медовый продукт» будет вычеркнут из сферы регулирования законодательства.

Кроме того, с прошлого заседания для пчеловодов наиболее остро стоит вопрос расстояния между пасеками и другими земельными участками, а также жилыми помещениями. Как тогда было отмечено, из-за плотной застройки пасечники не могут выполнить требования Градостроительного кодекса и, в итоге, сталкиваются с судебными исками в свой адрес.

На сегодняшний кодекс предписывает размещение пасек не менее, чем за 100 метров от чужих земельных участков.

«В законопроекте Московской области участники рабочей группы предложили зафиксировать новые расстояния: «Пасеки (ульи) на территории населенных пунктов размещается на расстоянии не менее 3 метров от границ соседнего земельного участка и не менее 10 метров от жилых помещений. Территория пасеки (ульев) должна иметь сплошное ограждение высотой не менее 2 метров», - уточняется в сообщении.

Исключением для правила «3 метров» могут быть только ульи и пасеки, расположенные на высоте не менее 2 метров или с отделением их зданием, строением, сооружением, густым кустарником высотой не менее 2 метров.

Предложенный закон о пчеловодстве будет распространяться, в том числе, и на физических лиц.

«Мы планируем подготовить итоговую редакцию законопроекта до конца весенней сессии. После мы направим его в необходимые инстанции. Очень надеюсь, что закон о пчеловодстве будет принят до конца 2018 года. Сегодня мы планируем так», - заключил Керселян.