РИАМО - 20 мар. Двоих человек спасли при пожаре в квартире жилого дома на Вильнюсской улице в Москве, возгорание ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Во вторник в 20:01 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Вильнюсская, дом 7, корпус 2. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горение происходит в квартире на третьем этаже.

«В ходе проведения разведки и тушения квартиры были спасены два человека. Принятыми мерами в 20:15 пожар был ликвидирован на площади 3 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.