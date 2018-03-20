РИАМО (СТУПИНО) - 20 мар. В подмосковном Ступине водитель иномарки не справился с управлением и врезался с дерево, его доставили в реанимацию, сообщил Ступинскому информагентству источник в Единой дежурно-диспетчерской службе по городскому округу Ступино.

По данным агентства, во вторник около 17:30 в районе дома №25 на улице Колхозной водитель автомобиля Subaru не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

«Водитель машины оказался заблокированным в салоне машины. Спасателям удалось извлечь пострадавшего лишь после использования специального оборудования. Мужчину доставили в реанимационное отделение Ступинской ЦРКБ с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга»», – сказал источник в ЕДДС.

По сведениям агентства, сотрудники ГИБДД проводят проверку для выяснения причин инцидента.