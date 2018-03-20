РИАМО - 20 мар. Благоустройство набережной от Бадаевского завода до района Фили планируют провести в столице, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, у властей Москвы очень большие планы по развитию набережных города.

«Город сейчас проектирует развитие набережной фактически до завода Хруничева, Фили. С одной стороны Москва-реки и с другой стороны реки будем проектировать и строить продление этой набережной Тараса Шевченко, дальше уже на развитие (территории – ред.) вдоль Москва-реки», - сказал Хуснуллин.