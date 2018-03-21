РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. В преддверии весенних каникул сотрудники Госавтоинспекции проведут уроки безопасности для школьников Люберец, Котельников, Дзержинского и Лыткарина, инспекторы ГИБДД подготовили для ребят викторины и конкурсы на знание правил дорожного движения (ПДД), говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Большая часть ДТП происходит с участием детей в период школьных каникул, в целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма в период с 21 марта по 8 апреля 2018 года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы»», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия сотрудники ДПС проведут целевое профилактическое мероприятие «Ребенок–пассажир, пешеход». Оно направлено на предупреждение и пресечение нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами, а также на ликвидацию нарушений правил перевозки детей.

Совместно с представителями органов образования сотрудники Госавтоинспекции проведут беседы, викторины, конкурсы, практические занятия на транспортных площадках. Дети смогут узнать об изменениях в правилах для участников дорожного движения. Инспекторы ГИБДД примут участие в родительских собраниях и педагогических советах, где рассмотрят вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Благодаря занятиям, ребята смогут выработать потребность в соблюдении ПДД для самосохранения.

По линии дорожного надзора будут проведены дополнительные проверки состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения вблизи детских образовательных организаций и в местах массового скопления людей.