РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 мар. Накануне весенних каникул в школах и детских садах Балашихи сотрудники ГИБДД будут проводить уроки безопасности, дети в ходе мероприятия получат светоотражающие брелоки и наклейки.

Госавтоинспекция со среды и до 8 апреля будет проводить уроки безопасности в рамках профилактического мероприятия «Весенние каникулы». В этот период во всех школах и детских садах сотрудники ГИБДД проведут уроки безопасности, игры, беседы и подарят детям светоотражающие брелоки и наклейки.

Перед каникулами детям важно напомнить о правилах дорожного движения (ПДД) и дать практические советы, как вести себя на дороге.

С начала текущего года на дорогах Подмосковья зарегистрировано 53 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. В результате происшествий погибли четыре ребенка и 56 получили травмы различной степени тяжести.