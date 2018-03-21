РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В среду и 23 марта в Подольске выберут лучшую команду противопожарной службы по аварийно-спасательным работам при ДТП.

В пожарно-спасательной части №7 ФГКУ «24 ОФПС по МО» подольского пожарно-спасательного гарнизона в среду и 23 марта пройдут соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП. Участникам предстоит показать действия при ликвидации последствий ДТП, а также оказать первую медицинскую помощь.

В соревнованиях впервые примут участие пожарные одного караула и одного отделения практически всех пожарно-спасательных частей городского округа. По итогам определится лучшая команда пожарных Подольска. Победит команда, которая справится с задачей за наименьшее количество времени.

Начнутся соревнования в 9:30 и будут проходить в пожарно-спасательной части №7 по адресу: улица Клемента Готвальда, дом №6.