РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Начальник штаба ГУ МВД России по подмосковному Подольску Сергей Овчинников примет жителей горокруга в среду с 17:00 до 20:00, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, прием жителей начальником штаба ГУ МВД России по городскому округу Подольск Сергеем Овчинниковым пройдет в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом 84, в кабинете для приема граждан.

Прием пройдет в среду с 17:00 до 20:00.