РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В четырех многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска в среду отключат холодное водоснабжение из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«В среду, 21 марта, в многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска по адресам: улица Революции, в домах №№4, 6 и в домах №№3, 4 по улице Серпуховская будет приостановлено холодное водоснабжение. Воды не будет с 9:30 до 14:00. Отключение будет произведено в связи с проведением сотрудниками МУП «СЕЗ» работ», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.