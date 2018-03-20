РИАМО - 20 мар. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получит официальный ответ от аэропорта «Домодедово» по ситуации с недопуском такси на первую линию после получения всех документов, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы воздушной гавани

Ранее ФАС возбудила дело в отношении столичного аэропорта «Домодедово» из-за ограничения по допуску такси на территорию воздушной гавани

«Мы ожидаем официальных документов от ФАС. После их получения и детального анализа мы будем готовы предоставить подробный ответ на позицию антимонопольного ведомства», - сказал собеседник агентства.

По его словам, аэропорт всегда выступал за конкуренцию, соблюдение действующего законодательства и обеспечение интересов пассажиров и гостей воздушной гавани в безопасных и качественных перевозках.