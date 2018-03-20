РИАМО – 20 мар. В Москве перед зданием Совета Федерации мужчина начал кидать коктейли Молотова и случайно поджег одежду, он задержан, сообщается в Telegram-канале Mash.

«После просмотра камер наблюдения полиции удалось восстановить картину того, что произошло напротив Совета Федерации. <…> Мужчина не собирался себя поджигать. Он пытался сжечь все вокруг. При себе у него для этого было несколько коктейлей Молотова», - говорится в сообщении.

Только вот одна из бутылок, отскочив, угодила обратно в жителя Москвы, в результате чего у него загорелась обувь.

Горе-поджигателю помогли прохожие. Его доставили в полицию.

Прохожий кидается коктейлями Молотова напротив Совета Федерации. ВИДЕО>>