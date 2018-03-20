РИАМО - 20 мар. Торгово-промышленная палата Подмосковья с 12 по 15 марта осуществила бизнес-миссию в Сербию в рамках V международной выставки «EXPO-RUSSIA SERBIA» и V Белградского бизнес-форума, в рамках поездки были расширены экономические связи между Россией и балканским регионом в контексте соглашения о свободной торговле и содействии в развитии торговых отношений с балканскими государствами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Это уже второе мероприятие, организуемое Торгово-промышленной палатой в Сербии. <…> По итогам первых дней был достигнут целый ряд положительных результатов в ходе деловых встреч», - говорится в сообщении.

В рамках встречи с представителями бизнеса и ТПП Воеводины (Сербия) и Черногории речь шла об инвестициях в Московскую область, Сербию и в2в-контактах между профильными компаниями. При посещении торгпредства РФ в Республике Сербия и ТПП Сербии были обговорены условия работы с Сербией, льготы, субсидии и кредиты.

Бизнес-миссия в Сербию завершилась посещением международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA SERBIA». Партнерство с государствами Юго-Восточной Европы развивают на промышленной выставке в Белграде при поддержке МИД России, Минэкономразвития России, ТПП России. Были представлены организации из России, Сербии и других стран региона.

Участие в данном мероприятии - это возможность привлечь крупных заказчиков, показать себя потенциальным клиентам, выйти на новые рынки.

Программа состояла из круглых столов, запланированных переговоров и выездных деловых встреч на государственном уровне. Главная тема выставки - «Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сербией - новые возможности для развития бизнес-связей», добавляется в сообщении.

«Сербия благодаря упрощенному режиму между Россией и Сербией, Сербией и ЕС, упрощенному порядку открытия юридического лица, простой форме ведения отчетностей, дружественному настрою и схожему менталитету, а также ряду государственных программ, компенсирующих многие затраты, связанные с организацией производства на территории страны, является «окном в Европу» для желающих начать поставлять свою продукцию на рынок ЕС», - заключается в материале.