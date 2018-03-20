РИАМО - 20 мар. Юбилейный, XX международный фестиваль «Интермузей-2018» пройдет с 31 мая по 3 июня 2018 года в Москве, официальным регионом-партнером фестиваля уже второй раз стало Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

XX международный фестиваль «Интермузей-2018» пройдет с 31 мая по 3 июня 2018 года на ВДНХ в Москве. Он объединит около 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль - площадка для обмена опытом, возможность для музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля — познакомиться с ними. Учредитель и организатор - министерство культуры РФ, тема фестиваля - «Музеи и общество».

«Второй год подряд Московская область выбрана официальным регионом-партнером фестиваля «Интермузей». Это дает нам возможность более широко и разнообразно представить возможности государственных и муниципальных музеев Московской области. В рамках фестиваля подмосковные музеи поделятся лучшими практиками, представят проект «Идем в музей», а также примут участие в конкурсной программе», - сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Она приняла участие в заседании оргкомитета фестиваля, на котором обсудили ход работы по его подготовке, архитектурную концепцию, формирование программы фестиваля и его конкурсную программу.

Программа фестиваля включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников. Для специалистов музейной сферы пройдет более 150 мероприятий профессиональной тематики, в рамках которых обсудят волонтерские и образовательные проекты, вопросы кадровой политики, интерактивные и мультимедийные технологии.

На главной сцене фестиваля «Интермузей» пройдут лекции, дискуссии, творческие встречи, публичные интервью, концерты и спектакли. О своей работе и музейных проектах расскажут режиссеры, художники, коллекционеры. Музеи представят лучшие образовательные программы на детской площадке «Интермузея». Юные гости фестиваля проведут научные эксперименты и исследования, будут творить вместе со взрослыми современными художниками.