РИАМО - 20 мар. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» во вторник вечером задержали и отменили более 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задерживаются девять рейсов, еще три отменили. В «Домодедове» задержано 11 рейсов, отменено пять. В аэропорту «Шереметьево» задержано всего три рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

Вторник стал самым теплым днем в столице с начала года, столбики термометров на базовой метеостанции города показали плюс 4,3 градуса.