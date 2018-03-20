РИАМО – 20 мар. Экс-министр внутренних дел России Виктор Ерин скончался на 75-м году жизни, руководство МВД РФ выражает соболезнования его родным и близким, сообщает во вторник Газета.ru.

«Руководство МВД России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 марта 2018 года скончался бывший министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии в отставке Виктор Федорович Ерин», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

Руководство министерства внутренних дел Российской Федерации выражает глубокое соболезнование родным и близким Ерина.

Ерин родился 17 января 1944 года в Казани. Службу в органах внутренних дел начал в 1964 году. В 1992 году был назначен министром внутренних дел РФ. Службу в органах внутренних дел завершил в 1995 году. В 1993 году Ерин был удостоен звания Героя Российской Федерации.