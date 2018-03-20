Оригинальные работы из стеклянной мозаики, которые создает мозаичист Надежда Ленкова из Сергиева Посада, знают не только в городе, но и во многих художественных центрах Москвы. К молодой художнице обращаются за подарками для близких, необычной мебелью и даже копиями работ знаменитых живописцев. Корреспонденты РИАМО узнали, как она путешествует, не выходя из мастерской, и поучаствовали в создании панно по сказке Пушкина.

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Климт и ожившие города

© из личного архива Надежды © из личного архива Надежды © из личного архива Надежды © из личного архива Надежды 1 из 4

Несмотря на то, что Надежда выросла в семье профессиональных художников, после школы она решила получить престижное образование в области рекламы, а рисованием занималась только по вечерам после тяжелой работы менеджера в ресторане.

«Мой отец пишет иконы, а мама расписывает мебель, вышивает узоры из бисера, делает поделки из стекла и папье-маше. Думаю, их пример и вдохновил меня попробовать всерьез заняться творчеством», – рассказывает Надежда.

Такая возможность представилась, когда подруга предложила ей поработать над созданием копии картины Густава Климта из стеклянной мозаики. Работа оказалась кропотливая, но интересная.

Первое время, чтобы отточить навык, Надежда тренировалась на небольших картинках и объемных фигурах. Однажды ей в руки попал простой деревянный брусок, тогда и возникла идея создавать необычные работы, комбинируя дерево и стекло.

Мама поддержала дочь и помогла создать в доме маленькую художественную мастерскую. Спустя 4 года у Надежды налажено производство необычных сувениров. Перед Новым годом она делает на продажу необычные елочные игрушки. Простые кусочки фанеры превращаются в рождественских ангелов, снежинки, елочки, рукавички, инкрустированные разноцветным стеклом, а еще подставки для кухни, шкатулки, украшенные таким же способом.

Благодаря творчеству Надежда воплотила в жизнь свою давнюю мечту о путешествиях по европейским городам. На основе изображений из туристических буклетов она создает целые города с домиками, украшенными стеклянными кирпичиками и черепицей. Сейчас в работе здания Праги.

Некоторые работы она создает вместе с мамой. Так, общими усилиями за месяц они отреставрировали старинный деревянный стол, расписали кельтскими узорами, а поверх Надежда выложила узоры из стеклянной мозаики.

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Союз стекла и дерева

«Мне нравится союз природы и технологии, созданной человеком. Я ничего не копирую, все идеи оригинальны. Никто из моих знакомых художников такого не делает» - рассказывает Надежда.

Для начала нужно обработать деревянные заготовки. В дело идут дощечки, оставшиеся от ремонта, излишки дров и выкорчеванные пни, которые художница находит в частном секторе или на свалке. «Это лучше, чем идти в лес и рубить деревья», – считает Надежда.

С помощью электролобзика ее муж и отец выпиливают основы, а детали она самостоятельно дорабатывает стамеской. После чего дерево полируется и покрывается специальной пропиткой, чтобы подчеркнуть его фактуру и избежать заусенцев.

Кусочки разноцветного стекла – чипы – можно заказать в Интернете у поставщиков из Италии или Китая либо купить в строительных магазинах, но это обходится недешево. Средняя цена качественной стеклянной мозаики составляет от 90 до 200 евро за квадратный метр, цена также зависит от цвета и размера. Иногда мастер использует смальту или витражное стекло.

Чтобы создать узор, необходимо придать чипам нужную форму при помощи специальных кусачек для мозаики. Здесь можно дать волю своему воображению и с помощью ромбиков выложить тропическую птицу или полукругами изобразить чешую золотой рыбки, делится мастерством Надежда.

Иногда работы рождаются из подручных материалов: битых тарелок, бутылок или стеклянных шариков-кабошонов, которые продаются на развес в художественных магазинах. Такие работы выглядят более грубо, зато приобретают естественность и особое очарование, уверена мастер.

При этом не каждый образ будет хорошо смотреться в мозаике: совсем мелкие детали, по словам Надежды, выглядят «мусорно», а похожие цвета – однообразно, отмечает она.

Во время работы подушечки пальцев грубеют, как при игре на гитаре, шутит Надежда. Чтобы избежать травм, она использует специальные строительные очки и прочные перчатки, а также надевает длинный фартук.

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Секреты ремесла

В свободное от творчества время Надежда делает на заказ панно из мозаики. «Это совершенно другая работа, которая требует особого мастерства и усидчивости. Но она помогает мне совершенствоваться как мозаичисту. Берусь только за те рисунки, которые мне нравятся» - говорит художник.

Сейчас у нее в работе мозаика с изображением Кота ученого из сказки Пушкина.

Технология создания такого полотна совсем другая. Сначала берется распечатка эскиза в нужном размере, стелется на плоской поверхности и обклеивается прозрачной пленкой, на которую набирается рисунок, заклеивается марлей и обойным клеем. После высыхания работу переворачивают, отклеивают пленку и монтируют на стену.

Длительность создания панно зависит от сложности рисунка и размера. Простой орнамент выкладывается за два дня, а с большим сложным эскизом можно заниматься до двух месяцев. Самое сложное – при создании фигур людей из мозаики необходимо соблюсти все пропорции человеческого тела.

На данный момент самый крупный проект, в котором участвовала Надежда, - восстановление храма Святого Саввы Сербского в Белграде под руководством члена президиума Российской академии художеств Николая Мухина. 2,5 месяца вместе с другими мозаичистами она выкладывала изображения святых под потолком на уровне 25 метров. По словам Надежды, она получила не только незабываемый новый опыт, поборола страх высоты, но и выросла как профессионал.

«Я до сих пор продолжаю постигать секреты этого непростого ремесла, ведь нет предела совершенству. Ну, а уж если ты занимаешься тем, что любишь то, всё обязательно будет получаться».

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