РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мар. Сотрудники Мытищинского территориального управления «Мособлпожспаса» во вторник провели профилактический рейд на Пироговском водохранилище, в рамках мероприятия они напомнили рыбакам о безопасном поведении на льду, сообщила Мытищинскому информагентству старший эксперт терруправления Людмила Кузнецова.

По сведениям агентства, с наступлением весны лед на водохранилище становится неоднородным: он состоит из прослоек. Ближе к берегу он толще, а к середине – тоньше.

«Двадцатого марта спасатели Мытищинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с инспекторами ГИМС МЧС России совершили профилактический рейд на Пироговском водохранилище. Они напомнили рыбакам о мерах безопасности и вручили любителям подледного лова листовки», – сказала Кузнецова.

По ее словам, на середине водохранилища толщина льда составляет примерно 15-17 сантиметров, но опасность подстерегает рыбаков из-за использования газовых горелок в палатках.

«Газовая горелка в палатке может стать причиной ее воспламенения, а угарный газ несет гибель человеку, уснувшему в ней. На пространство канала имени Москвы выходить нельзя: лед очень тонкий с большими промоинами», – заключила Кузнецова.