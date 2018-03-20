РИАМО - 20 мар. Спектакли «Золотой маски», балы, кулинарные мастер-классы и очень много благотворительных акций подготовили в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Весна в Москве – время искренних чувств и добрых поступков. С 7 по 15 апреля 2018 года на 38 площадках в Москве пройдет фестиваль «Пасхальный дар», площадки расположатся на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов.

«Посетителей ждут вкуснейшие пасхальные угощения от московских рестораторов и отличный выбор сувениров. Ну, а многочисленные концерты, спектакли, творческие мастер-классы и другие развлечения не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых! Но самое главное – у гостей фестиваля будет чудесная возможность поделиться своим теплом и поучаствовать в самых разнообразных благотворительных проектах», - говорится в сообщении.

Главная особенность фестиваля «Пасхальный дар» – благотворительная направленность. В дни фестиваля москвичи и туристы смогут узнать о работе крупнейших благотворительных фондов России и помочь их подопечным – к примеру, взрослые смогут перечислить взносы посредством СМС или поучаствовать в благотворительном аукционе, а детям предложат смастерить и передать в фонды пасхальные сувениры и открытки.

В прошлом году посетителями фестиваля «Пасхальный дар» стали более 3 миллионов человек. На 24 площадках в центре Москвы, а также в городских парках выступали творческие коллективы, проходили театрализованные представления, выставки, экскурсии, разнообразные мастер-классы и открытые тренировки. Кроме того, участникам предлагали попробовать необычные блюда и традиционные пасхальные угощения и купить сувениры.