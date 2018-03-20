РИАМО - 20 мар. В Подмосковье все физкультурно-оздоровительные комплексы приспособлены для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил журналистам во вторник министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии открытия Всероссийских соревнований для паралимпийцев, которые пройдут с 20 по 30 марта на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе.

«В Московской области мы создаем все условия. Все физкультурно-оздоровительные комплексы адаптированы для посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья. У нас везде предусмотрены пандусы, спуски в воду, если говорить о бассейне», - сказал Терюшков.

Он добавил, что в Подмосковье свыше 35 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья активно занимаются спортом.