РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Арбитражный суд Московской области отказал в ходатайстве администрации Подольска на запрет демонтажа девяти детских площадок до решения суда, застройщик решил их снести из-за отсутствия оплаты, сообщается на сайте суда.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации горокруга подал в Арбитражный суд Подмосковья ходатайство о принятии обеспечительных мер, а именно о запрете сноса детских игровых площадок по девяти адресам в Подольске и микрорайоне Климовск до окончания производства по делу и вступления судебного акта в законную силу.

«Суд, рассмотрев ходатайство о принятии обеспечительных мер, не находит оснований для его удовлетворения. <…> Заявитель в нарушение требований Арбитражного процессуального кодекса РФ не представил ни одного доказательства в подтверждение того, что непринятие обеспечительных мер по-настоящему может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу (в случае удовлетворения требований истца), а также причинит значительный ущерб заявителю. <…> В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ в применении обеспечительных мер следует отказать», – говорится в определении суда.

В 2017 году группа компаний «Строй Город Юг» установила девять детских площадок, три из них в Подольске и шесть – в микрорайоне Климовск. Площадки не приняли, работу не оплатили. Компания 15 марта начала демонтаж площадок, в настоящее время они демонтировали четыре.

Власти Подольска подали заявление на компанию «Строй Город Юг» в Арбитражный суд. В нем они указали, что работы просрочены почти на три месяца, в конструкциях выявили серьезные недостатки и попросили принудить подрядную организацию завершить работы и устранить недостатки, а также не допустить демонтажа конструкций.

В Подольске площадки установлены по адресам: Красногвардейский бульвар, во дворе домов №№23, 23А, улица Юбилейная, дома №№34, 36; Ленинградская, дома №№16, 18, 18А, 20; Юных Ленинцев, дома №№38, 42, улица Почтовая, 5, улица Заводская, дома №№3, 3А.

В микрорайоне Климовск детские игровые площадки установлены на улице Заводская, возле домов №№12, 14; на той же улице во дворе домов №№16, 18, 20Б, 20В и дома №4 на улице Молодежная; Октябрьский переулок, дома №№6, 8, 10, 12; улица Школьная, дом №10; на улице Серпуховская во дворе домов №№1-4; на проспекте 50 лет Октября, во дворе домов №№19, 19А, 17А, и домов №№8, 10, 12 на улице Мичурина.