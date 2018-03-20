РИАМО - 20 мар. Четыре предложения по внесению изменений в законодательство Московской области по итогам работы уполномоченного по защите прав предпринимателей региона обсудили на заседании экспертного совета при бизнес-омбудсмене в Мособлдуме, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Во вторник в Мособлдуме состоялось заседание экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области. В нем приняли участие председатель комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестполитике Вячеслав Крымов, председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев, зампредседателя комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Дмитрий Кононенко.

«Мы видим пакет законопроектов, которые появились в результате практики работы уполномоченного. Предложения действительно отражают сложившиеся отношения. Возможно, не совсем корректные формулировки, юридически они не выверены, но смысл поправок ясен», - – отметил Крымов.

Он подчеркнул, что начнется работа, которая связывает и депутатов Мособлдумы, и уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Я приветствую сегодняшние начинания, если где-то неправильно сформулировано, значит, будем вместе отрабатывать элементы совместно с уполномоченным», - уточнил депутат.

На заседании представили предложения по внесению изменения в региональный КоАП. Предлагается установить штрафы за отсутствие ответа или направление его с превышением установленного срока уполномоченному по защите прав предпринимателей от органов государственной власти или органов местного самоуправления (МСУ).

Еще два предложения касались внесения изменений в закон «О благоустройстве в Московской области». Так, предлагается установить единый порядок принятия органами МСУ правовых актов, содержащих требования к внешнему виду и порядку содержания территорий, зданий, связанных с благоустройством. В настоящее время органы МСУ принимают разнородные порядки выдачи разрешений на установку средств размещения информации.

Помимо этого, предлагается отменить требование об обязательном получении разрешений на установку нестационарных торговых объектов, размещаемых на участках в частной собственности. Предполагается, что установка некапитальных объектов будет осуществляться в соответствии с требованиями федерального законодательства и правовых актов правительства Московской области.

Федеральный закон не содержит норм, обязывающих лиц, владеющих НТО, получать какие-либо разрешения на их установку и эксплуатацию. В то же время закон «О регулировании земельных отношений в Московской области» устанавливает порядок и условия размещения объектов на землях в государственной или муниципальной собственности.

Кроме того, предложено внести изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области»

«В настоящее время в соответствии с нормами уполномоченный орган Подмосковья имеет возможность произвольно менять порядок организации и проведения каждых торгов на право осуществления регулярных перевозок. В части требований к порядку организации торгов на право заключения госконтракта предлагаются нормы, направленные на привлечение к участию в торгах наибольшего количества перевозчиков, а также исключение возможности передачи прав на выполнение перевозок лицам, отличным от победителя торгов», - уточнятся в сообщении.

Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев, за 2017 год бизнес-омбудсмену поступило 1313 обращений (в 2016 году – 1203 обращения), из них 28,8% - по поводу административных барьеров; 16% - земельно-имущественные отношения; 14,5% - деятельность правоохранительных органов; 9,8% - нестационарная торговля; 7,1% - налоги; 5,3% - нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок; 2,6% - контрольно-надзорная деятельность; 1,3% - транспорт; 0,9% - строительство.

По 74% жалоб права заявителя восстановлены частично или полностью. В 16% случаев жалобы признаны необоснованными, а 10% остаются в работе уполномоченного.