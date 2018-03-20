РИАМО - 20 мар. В пятницу, 23 марта, в 09:30 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдёт пресс-конференция на тему: «Старт ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

В мероприятии примут участие:

- начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева;

- ректор Театрального института имени Бориса Щукина, председатель Совета по присуждению премии в 2017 году Евгений Князев;

- ведущий новостей Первого канала, член Общественной палаты Московской области Сергей Тугушев;

- председатель совета ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Участники пресс-конференции ответят на вопросы журналистов и расскажут о сроках реализации и особенностях премии «Наше Подмосковье» в 2018 году, о порядке отбора и оценке проектов, поступивших на конкурс, а также продемонстрируют примеры интересных проектов прошлых лет.

Лауреаты Премии 2017 года расскажут о том, как развиваются их проекты после присуждения Премии и как им в этом помогло денежное вознаграждение.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м. Хорошёвская).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо - Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.